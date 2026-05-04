Общинският съвет в Пловдив се събира на извънредна сесия на 14 май 2026 г., за да реши бъдещето на автогарите "Юг“ и "Север“. Решението бе взето след разширен председателски съвет с участието на кмета Костадин Димитров и ръководството на "Хеброс бус“, информира Plovdiv24.bg.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от спешни мерки за гарантиране на транспортното обслужване на гражданите. Кметът Костадин Димитров ще внесе предложение за частична промяна на решение на местния парламент от края на април, касаещо дейността на автогара "Юг“.

По отношение на автогара "Север“, плановете предвиждат тя да продължи работа през следващите месеци до ситуирането на нов обект в района на жп гара "Филипово“. За този преходен период се търси вариант за финансово компенсиране на собствениците, като общинските съветници настояват част от разходите да бъдат поети от съседните общини, чиито жители активно използват съоръжението. Кметът изрази готовност да проведе разговори с колегите си от региона след окончателното гласуване на решението.

Процесът по преместването на автогара "Север“ вече е в ход, като са инициирани разговори с Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Предстои да бъде потърсена среща и с новото ръководство на Министерството на транспорта за финализиране на проекта.