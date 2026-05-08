В рамките на утвърдената кампания "Здраве за всички“, Клиниката по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ ще проведе безплатни профилактични прегледи в периода 11–15 май 2026 г. Инициативата има за цел да насърчи ранната диагностика и превенцията на заболяванията в лицево-челюстната област.

Клиниката предлага цялостна диагностика и съвременно лечение на широк спектър от състояния, включително травматология, септична хирургия, онкохирургия, реконструктивна и естетична хирургия.

Екипът извършва високоспециализирани дейности като лечение на фрактури на челюстни и лицеви кости, хирургия на слюнчени жлези (включително калкулоза и тумори), както и оперативно лечение на кисти на челюстите. Значителен дял от дейността е насочен към лечение на доброкачествени и злокачествени образувания в лицево-челюстната област – тумори на челюстите, меките тъкани на лицето и устната кухина, включително кожни карциноми на лицето и устните.

В клиниката се извършва и диагностика и лечение на заболявания на устната лигавица като левкоплакия, лихен планус, пемфигус и други. Предлагат се също интервенции в областта на предпротетичната хирургия, пластично възстановяване при перфорации на максиларния синус, лечение на абсцеси и флегмони, както и терапия на луксации и артрити на темпоромандибуларната става.

Клиниката разполага със съвременно оборудване и осигурява 24-часова спешна помощ, включително апаратура за обща анестезия, лазерни системи и специализирани хирургични инструменти.

Желаещите да се възползват от безплатните прегледи могат да го направят в обявения период, като инициативата е насочена към всички пациенти с оплаквания или нужда от консултация в областта на лицево-челюстната хирургия.

Прегледите ще се провеждат в периода 11–15 май 2026 г. от 09.00 ч. до 11.00 ч. в Клиниката по лицево-челюстна хирургия, База 2 на УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Пещерско шосе“ № 66, ет. 4 (Източно крило).

Необходимо е предварително записване на телефон: 032/60-20-16 в делнични дни между 12.00 ч. и 13.00 часа.