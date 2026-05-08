Движението на моторни превозни средства по ул. "Елин Пелин" в кв. "Прослав", в участъка от ул. "Вяра" до ул. ,,Битоля", ще бъде спряно тази събота, 9 май, от 8 ч. до 23.30 ч. заради провеждането на събор "Прослав" пее и танцува", съобщиха за Plovdiv24.bg от ОП "Организация и контрол на транспорта".

Маршрутите на автобусни линии № 6, 15, 24 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят:

Посока: Север – Юг - улица "Борис Петров"- спирка №179 – ул. "Борис Петров" ляв завой по ул. ,,Елена" ,спирка № 180 ОУ "Тодор Каблешков", спирка № 486- ул. "Елин Пелин 1" последна -старото обръщало.

Посока: Юг - Север – улица ,,Елин Пелин", спирка № 486- ул. ,,Елин Пелин 1" - старото обръщало, десен завой по ул. ,,Борис Петров", ляв завой по ул. "Просвета" спирка № 468 срещу "Филиполис" и по маршрута определен с общинската транспортна схема.