Служител на общинско предприятие в Пловдив е бил освободен от работа заради причинено пътнотранспортно произшествие и последвало напускане на мястото на инцидента. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Общината е безкомпромисна

Във връзка с Вашата статия "Общински служители смачкаха кола в Пловдив и избягаха" Ви информираме, че за случая ОП "Градини и паркове“ е сезирано от органите на КАТ-Пътна полиция на 17 февруари 2026 г. След установяване на обстоятелствата, на следващия ден служителят е бил освободен от работа. Ръководството на предприятието не толерира поведение, което уронва авторитета на общинската структура и създава риск за гражданите, обясниха от общинската администрация за нашата медия.

Предисторията на скандалното поведение на служителите на предприятието

Гражданин, който е потърпевш от действията или бездействията на общинските структури, използва социалната мрежа, за да разкаже за случай, който съчетава чиновническа мудност с откровено хулиганство на пътя.

Историята започва преди половин година, когато е издадена официална заповед за подкастряне на опасни дървета в района, в който живее потърпевшият. Въпреки наличието на документ, за 6 месеца екипи на предприятието така и не се появяват, за да си свършат работата.

Кулминацията на абсурда настъпва, когато служители на ОП "Градини и паркове" се появяват на терен, но вместо да решат проблема с клоните, създават нов. Според разказа на собственика, камион на предприятието е смачкал паркирания му автомобил. Вместо да поеме отговорност и да извика полиция, водачът на общинската машина е избягал. От наличния клип на камерите е видно, че освен с материални щети, можеше да има и пострадал.