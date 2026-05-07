Пълно фиаско в работата на ОП "Градини и паркове" и скандално поведение на негови служители белязаха поредния абсурд в Пловдив. Гражданин, който е потърпевш от действията или бездействията на общинските структури, използва социалната мрежа, за да разкаже за случай, който съчетава чиновническа мудност с откровено хулиганство на пътя.

6 месеца чакане за една заповед

Историята започва преди половин година, когато е издадена официална заповед за подкастряне на опасни дървета в района, в който живее потърпевшия. Въпреки наличието на документ, за 6 месеца екипи на предприятието така и не се появяват, за да си свършат работата.

Удари и бягай – по общински

Кулминацията на абсурда настъпва, когато служители на ОП "Градини и паркове" се появяват на терен, но вместо да решат проблема с клоните, създават нов. Според разказа на собственика, камион на предприятието е смачкала паркирания му автомобил. Вместо да поеме отговорност и да извика полиция, водачът на общинската машина е избягал, съобщава Plovdiv24.bg. От наличния клип на камерите е видно, че освен с материални щети, можеше да има и пострадал.

Гневът на пловдивчанина се пренесе директно върху политическото ръководство на града. Ето какво написа той:

"Кмете, нали няма да се чудиш защо на следващите избори няма да си вече кмет. И не само ти, ами и районните ще са други."