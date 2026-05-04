На председателски съвет днес ще бъде обсъждан отново казусът със затварянето на автогарите "Юг" и "Север" в Пловдив. Решението ще бъде в ръцете на общинските съветници. На председателския съвет, освен общински съветници, ще пръсъстват юристите на общината и представители на администрацията. Поканени са още собственика на автогара "Юг" Веселин Дошков и дъщеря му, за да си представят условията. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Намерихме решение и то е в ръцете на общинските съветници. Надявам се в близките дни ние да стигнем до общо споразумение за това да няма напрежение около двете автогари, които са частни от 20 години. Това, което ние правим, е да съдействаме за безпроблемното решаване на казуса", каза кметът Димитров.

Той припомни, че преди няколко месеца по инициатива на Цвета Караянчева е било обсъждано ситуирането на спирки в града, които да дават възможност на хората от съседните общини да дойдат до Пловдив и след това да се прикачат на градския транспорт.

"В събота и неделя имахме срещи с ръководството на "Хеброс бус“ – Дошков и дъщеря му, чухме условията им, убедихме ги да няма бързи действия за затварянето на автогара "Юг". Решенията са ясни относно автогара "Юг" - той иска да се върнат линиите от Асеновград и София и автобусите да спират на автогара "Юг". Така че затваряне на автогарата сега няма да има", добави Костадин Димитров.

За автогара "Север" обясни, че още преди няколко месеца общината е инициирала действия, свързани със изграждането на нова автогара. Тя ще е близо до гара Филипово, съгласувано ще е и с НКЖИ. Но докато това стане, трябва да се приеме предложението на Дошков, за да нямат и те загуби.

"Със сигурност ще има и други предложния, ще изслушаме всички страни и се надяваме да няма проблем с междуградския транспорт. Имаме и тук няколко възможности за изход от ситуацията. Най-нормалният изход е да се запази автогара "Север". Законът, който се прие, дава възможност на общини, които са до 30 км отдалечени от Пловдив, да имат право на спирки в града и те да не ползват автогарата, когато тя е изчерпала лимита си.

Но това зависи от автогарите. Днес ще дискутираме въпросите и трябва да излезем с общо решение. Аз се радвам, че има диалогичност. Трябва да преглътнем политическите си пристрастрия и да гледаме държавнически, да гледаме към изход от ситуацията, след като има диалог. Апелирам всички да вървим към тази посока! При всички положения днес ще има много мнения и може би по-различни. Ние ще се позовем на мнението на юристите, които ще ни дадат ясна посока.

Но със сигурност няма да има затваряне нито на автогара "Юг", нито на автогара "Север", докато не излезем с ново решение", добави кметът.