|Веселин Дошков загуби дело срещу община Пловдив за парче от автогара "Юг"
В съдебното определение се казва: "От акта за държавна собственост за новопостроена автогара 4680 кв.м. е видно, че този имот се предоставя за ползване на "Хеброс бус" ООД. На гърба на документа има ръкописно изписан текст от 20.04.1994 г., който проследява правоприемството, но по делото не са представени преки доказателства дали имотът на бившата държавна фирма "Пътнически автотранспорт" е бил отстъпен за ползване на "Хеброс бус" ООД. Освен доказателства за правоприемство, липсват и доказателства за това какво имущество е било включено в капитала на търговското дружество с акта на държавния орган за преобразуване на държавното предприятие в търговско дружество и дали /ако се приеме, че твърдяното правоприемство е налице/ точно този имот не е бил изключен от имуществото на юридическото лице.".
Автогара "Юг", както и другите две автогари в Пловдив - "Родопи" и "Филипово", бяха в активите на държавното обединение "Тракия автотранспорт", преобразувано в последствие на "Хеброс бус". През 1998 г. със заповед на тогавашния министър на транспорта Вилхелм Краус се открива процедура за приватизация на 80% от капитала на "Хеброс бус". Акциите са придобити от Веселин Дошков.
При преминаването на собствеността от държавна в частна, част от имота на автогара "Юг" е останала "висяща" и общината я актува като общинска собственост. Първото вписване е направено през 2002 година.
През 2023 г. собственикът на "Хеброс бус" Веселин Дошков поиска да се деактува общинският дял в автогара "Юг". Съсобствеността излязла наяве след проверка в кадастъра. Още тогава от градската администрация заявиха, че не смятат да се откажат доброволно от дяла си и разрешаването на спора трябва да мине през съдебно дело.
