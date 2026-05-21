На 19 май се навършиха 80 години от рождението на легендарния кечист Андре Гиганта. Роден на 19 май 1946 г. в Коломие, Франция, той идва на бял свят като Андре Рене Русимов - име, което по-късно ще се превърне в символ на една от най-внушителните фигури в историята на професионалната борба. Майка му е от полски произход, а баща му Борис е българин, което придава на неговата биография характерен мултикултурен европейски контекст.

Баща му, Борис Русимов Стоев, е роден в района на Босилеград. След Първата световна война той напуска региона и по-късно се установява във Франция.

Още от раждането си Андре впечатлява с необичайни физически характеристики - около 6 кг тегло при раждане. В ранна възраст се проявяват симптоми на гигантизъм, свързан с нарушение в хормона на растежа. До 12-годишна възраст той вече достига около 191 см ръст, което го отличава драстично от връстниците му и прави нормалния училищен живот почти невъзможен.

Преди да навлезе в професионалния спорт, Андре работи различни физически професии, включително селскостопански труд и тежка индустриална работа, където огромният му ръст и сила го правят естествено забележим.

Кариерата му в професионалния кеч започва във Франция, където треньори бързо разпознават потенциала му като атракция. В началото той се изявява в европейската сцена, преди да бъде привлечен в международния кеч.

С времето Андре се превръща в една от най-големите звезди в индустрията на World Wrestling Entertainment (тогава WWF). През 70-те и 80-те години Андре се превръща в глобален феномен. Той участва в огромни арени по целия свят - от Северна Америка до Япония и е представян като "Осмото чудо на света“.

Един от най-значимите моменти в кариерата му е съперничеството му с Хълк Хоган, което кулминира в една от най-емблематичните срещи в историята на кеча – WrestleMania III (1987), където двамата се изправят един срещу друг пред над 90 000 зрители.

Мачът става символ на ерата на масовия спортен спектакъл и затвърждава статута на Андре като легенда, независимо от загубата.

Андре не е типичен състезател в традиционния смисъл. Поради здравословното си състояние и огромния си размер, той често е използван като "специална атракция“ - централна фигура в големи събития, а не като редовен участник във всяко шоу.

Той работи с едни от най-големите имена в индустрията и участва в ключови сюжетни линии, които оформят модерния кеч като глобално телевизионно шоу. С напредването на възрастта здравословните проблеми, свързани с гигантизма, се задълбочават. Болките в ставите и сърдечните усложнения стават част от ежедневието му. Андре страда от акромегалия - заболяване, при което организмът произвежда прекомерно количество хормон на растежа. Това води до необичаен физически растеж, но също така постепенно уврежда вътрешните органи, особено сърцето. С времето сърдечният му мускул се натоварва все повече, което увеличава риска от сериозни сърдечни усложнения. Въпреки това Андре продължава да работи активно до края на 80-те години, често пренебрегвайки здравословните рискове.

Андре умира на 28 януари 1993 г. в Париж, като обстоятелствата около смъртта му са свързани с дългогодишното му влошено здравословно състояние. Зад този финален момент стои тежка медицинска история.

В дните преди смъртта си Андре се намира във Франция заради погребението на баща си. Той остава още малко в страната, за да бъде с майка си и близките си. Именно в този период, след години на физическо износване, сърцето му окончателно не издържа.

Той е открит мъртъв в хотелската си стая, където се е върнал след среща с приятели. Смъртта му настъпва в съня му и е причинена от сърдечна недостатъчност.

Важно е също да се отблежи, че няма надеждно документирани интервюта или изказвания на Андре, в които той сам да говори за България или да се идентифицира с българска културна принадлежност. В публичния му образ българската връзка практически отсъства, а фокусът е изцяло върху Франция като страна, в която е израснал и изградил живота си, както и върху кариерата му в професионалния кеч.