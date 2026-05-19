Златка Димитрова е родена на 19 май 1984 година в Бургас. Майка й е учителка, а баща й - художник. Като дете тренира плуване и хандбал. Става популярна, след като през 2009 година печели конкурса "Мис Плеймейт". Преди години Слави Трифонов я избра да участва в риалити формата в "Шоуто на Слави" - "Бягство към победата".

В състезанието се класира трета. Има диплома от Бургаския свободен университет по икономика. През годините видяхме различни лица на Златка — от телевизионна сензация до активист за здравословен начин на живот, от модел до жена, която открито говори за болка, загуба и възход.

Нейната откровеност е това, което я отличава и я прави интересна и в зрялата ѝ възраст – не само като публична фигура, но и като човек.