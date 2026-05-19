Даниел Пеев - Дънди стана големият победител в 14-ия сезон на шоуто за имитации "Като две капки вода", след като изправи на крака залата с феноменално превъплъщение в Брайън Джонсън от AC/DC. Грандиозният финал на предаването се проведе в препълнената зала "Арена 8888" и премина под знака на огромни емоции, музикални изненади и благородство.

На второ място в оспорваната надпревара се класира поп-фолк дивата Емилия, а челната тройка допълни ексцентричният и талантлив Иво Димчев. Големият победител Дънди демонстрира огромно сърце, като обяви директно от сцената, че дарява цялата си парична награда за лечението на Боян Христов, който се бори с онкологично заболяване.

Световен триумф и първи емоции на сцената

Предаването стартира с бурни и напълно заслужени аплодисменти за певицата DARA. Тя бе специално поздравена за своя безапелационен и изключителен успех на Евровизия, където успя да омагьоса световната аудитория с хита си "Bangaranga". Веднага след това финалът продължи с пълна сила, като вдигна летвата високо, а всички звездни участници преживяха бурна палитра от емоции. Те не скриха сълзите в очите си, доказвайки, че участието им в шоуто ще остане незабравим спомен завинаги.

Стартът на финалната вечер с поп и естрада

Концертът в зала "Арена 8888" бе открит от актрисата Весела Бабинова, която се превъплъти в поп иконата Лейди Гага. Тя изпълни хита "Bad Romance", демонстрирайки страхотни гласови възможности и перфектна хореография заедно с балета. След нея сцената завладя Пламена, която заложи на българската класика и образа на Лили Иванова с емблематичната песен "Камино". Изпълнението ѝ се превърна в перфектен завършек на силното ѝ представяне в сезона и показа пълния спектър на нейния вокален талант.

Световни легенди оживяват в "Арена 8888"

Актьорът Виктор буквално влезе под кожата на краля на соула Джеймс Браун. Неговата имитация бе безупречна както визуално, така и музикално, с което той отново заслужи бурната любов и подкрепа на публиката. Младата надежда Симона се изправи пред предизвикателството да изпее тежката балада "Hurt" на Кристина Агилера и завърши достойно своето участие в шоуто. Силно представяне направи и Борис Христов, който избра да имитира Елвис Пресли с вечната класика "Unchained Melody", доказвайки за пореден път способността си да се превъплъщава успешно в коренно различни образи.

Битката на голямата четворка

Пръв от претендентите за титлата излезе бъдещият победител Даниел Пеев - Дънди. С парчето "Highway to Hell" на AC/DC той направи феноменален рокаджийски финал на своя сезон. Веднага след него Иво Димчев, който през целия сезон бе сочен за тотален фаворит на публиката, сложи удивителен знак на своето участие. Той избра да изпее "Сбогом, моя любов" в образа на естрадната легенда Васил Найденов.

Алекс Раева също направи запомнящо се шоу като Мадона с денс хита "Hung Up", показвайки отлична форма, танци и чист забавление на сцената. Последното изпълнение за сезона бе поверено на Емилия, която въпреки че не бе печелила нито един отделен лайв, влезе във финала като временен лидер. Тя заложи на Паша Христова и вечната "Една българска роза", с което постави вълнуващ и перфектен край на финалната вечер. След вота на зрителите обаче победният трофей отиде в ръцете на Дънди.