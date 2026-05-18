Кичка Бодурова се ожали в социалните мрежи от сметка за вода, която тя не е ползвала. Естрадната звезда дори обнародва фактурата, която са ѝ пратили. Тя живее повече от 20 години в Лас Вегас, но там подобни проблеми не е имала, казва още певицата. Бодурова обясни за въпросната сметка:

Аз не съм в България повече от 6 месеца, а миналата година не бях дори и месец в София. Водата е спряна – а сметката си тече, разказа Бодурова.

Публикацията ѝ в социалните мрежи събра хиляди реакции на нейни почитатели, които се възмутиха от случилото се на певицата и я затрупаха с куп съвети как да процедира оттук нататък. Приятелка на Кичка от Бургас, Софка Кънева, я подкрепи:

Много е хубаво,че даваш гласност на случващото. Аз също се възмущавам винаги, защото при нас, когато отсъстваме, начисляват служебно, после изравняват сметките, като разделят водата от общия водомер на всички живеещи и не се съобразяват, че ти не ползваш вода, когато отсъстваш. Изобщо гледат на тях да им излязат сметките, а за потребителите си не мислят. Ще се справиш с тази ситуация, но разочарованието остава.

Пускай под наем и включи част от сумата към наема“, пише почитател на Кичка. Други казват: "Търсете си правата, може да докажете, че не сте били в жилището!“, "Трябва да заявите в "Софийска вода“, че не обитавате жилището, тъй като в противен случай начисляват вода на макс. Заявете и после ще ви ги приспаднат!“, "Там, където е текло, пак ще тече“ – това стои на входа на всяко ВИК, коментира с ирония потребител.

В типичния си стил пък хумористът Венци Мартинов се измайтапи и предположи какво е станало, докато Кичка е била извън София: "Панайот Панайотов е влизал тайно да се къпе“.

Иначе през лятото феновете отново очакват Кичка Бодурова за концерти във Варна и Бургас, интересно е дали там ще има хора от ВиК.