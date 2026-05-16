Финландската цигуларка Линда Лампениус получи специално разрешение да свири на живо на финала на песенния конкурс "Евровизия“ 2026 г. във Виена, с което организаторите направиха историческо изключение от строгите си правила. За първи път от близо три десетилетия насам на сцената на музикалната надпревара се допуска истински инструментален акомпанимент, който по традиция трябва да бъде предварително записан.

Причината за изключението

Изключението се прави специално заради ключовата роля на цигулката в парчето, като самата Линда Лампениус сподели, че инструментът е нейният "глас“ в песента и благодарение на това разрешение тя най-накрая ще може да "пее“ пред публиката. Тя и певецът Пет Парконен представят Финландия с песента "Liekinheitin“, която вече се очертава като една от любимите на феновете.

Строгото правило, което забранява свиренето на живи инструменти на сцената, съществува с цел да се осигури бърза и безпроблемна смяна между отделните участници и да се намалят техническите рискове по време на прякото излъчване. Въпреки прецедента с финландското изпълнение, изискването вокалите задължително да се изпълняват на живо остава в сила за абсолютно всички конкуренти.

С инструменти за живо за последен път

За последен път инструмент на живо е звучал на сцената на конкурса през далечната 1998 г. в Бирмингам. Тогава първият в историята представител на Македония – Владо Яневски, изпълни песента "Ne zori, zoro“ под съпровода на истински оркестър, превръщайки се в последния участник с подобна изява до днешния прецедент.

Дара на сцената на "Евровизия"

Големият финал на музикалната надпревара ще се проведе тази вечер – 16 май, от 22:00 часа и ще бъде излъчван директно по БНТ. Крайният победител ще бъде определен чрез поделяне на вота 50 на 50 между гласовете на професионалното жури и оценките на предкрайните зрители.

Успехът на Дара

Припомняме, че българската представителка Дара успя да извоюва своето място в челната десетка и отива на финал. Заедно с България за голямото събитие се класираха още държавите Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.