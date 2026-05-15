Лидерът на ИТН и шоумен Слави Трифонов излезе с емоционална публикация в официалния си профил в социалната мрежа, в която поздрави певицата Дара за класирането ѝ на финала на музикалния конкурс "Евровизия" и нападна критиците ѝ. Той определи постижението като огромен успех, който носи гордост и удовлетворение" за цялата страна.

Музикантът призова всички българи в чужбина да гласуват масово за българската представителка на финалната права на конкурса, съобщава Plovdiv24.bg. Ето и пълният текст на изявлението на Слави Трифонов:

България е на финал на Евровизия.

Това е жестоко, страхотно, важно, полезно, повдигащо самочувствието. И най-вече - гордост и удовлетворение. Да участваме на такъв форум, който се гледа не само в Европа, но и в целия свят, е огромен успех и най-вече заслуга на Дара и екипа, който я е подготвил.

Фактът, че има хора, които я оплюват, иронизират и дори недоволстват, е срамен, но за съжаление някак си стандартен.

Но на всички тези - майната им. Заради условията на конкурса всички българи извън България трябва да подкрепят нашето българско момиче и да направят всичко възможно тя да спечели. А ние, от територията на България, понеже не можем да гласуваме за нея, можем само да я подкрепяме емоционално и да се надяваме на нейния успех. Самото ѝ участие на финала е вече успех, и то не само за нея, а и за всички нас.

Успех, Дара! Сигурен съм, че можеш да победиш!