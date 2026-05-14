Холивудската звезда Джейми Фокс очаква третото си дете, което ще бъде първо за него и настоящата му приятелка Алис Хъкстеп. Новината за предстоящото бащинство на 58-годишния актьор беше потвърдена от списание "Пийпъл“, след първоначална информация в таблоида TMZ.

Фокс вече е баща на две дъщери – 32-годишната Корин и 17-годишната Аналис, родени от предишните му връзки съответно с Кони Клайн и Кристин Гранис.

Пътят на връзката с Алис Хъкстеп

Отношенията между Джейми Фокс и Алис Хъкстеп станаха публично достояние през август 2023 г., когато двойката бе забелязана в Малибу. Въпреки че през януари 2025 г. се появиха съобщения за тяхна раздяла по време на изключително натоварен професионален период за актьора, няколко месеца по-късно те отново бяха снимани заедно. През април и октомври 2025 г. двамата бяха засичани на вечери в Малибу и Маями, което потвърди възраждането на връзката им.

Най-важната роля: Да бъдеш баща

Джейми Фокс винаги е подчертавал колко високо цени бащинството, наричайки моментите с дъщерите си "благословени“. В свои интервюта той признава, че любимият му момент е да чува как децата му го наричат "татко“ и да ги вижда как грейват при неговата поява. Дъщерите му се оказаха и неговата най-голяма опора по време на тежкото медицинско изпитание през 2023 г., когато актьорът преживя мозъчен кръвоизлив и инсулт.

Признание и благодарност

През юни 2025 г., по време на наградите BET Awards, Фокс беше отличен с приза Ultimate Icon Honor. В емоционалното си обръщение той благодари на Корин и Аналис, заявявайки пред публиката, че именно неговите красиви дъщери са спасили живота му в най-критичните моменти. Днес, на прага на новото бащинство, актьорът продължава да съчетава успешно мащабните си проекти в Netflix с отдадеността към своето разрастващо се семейство.