Актрисата Весела Бабинова разкри плановете за предстоящата си сватба с Владимир Зомбори в интервю за рубриката "Извън кадър“ на предаването "На кафе“ преди полуфинала на "Като две капки вода“. Двамата планират да сключат брак в тесен семеен кръг веднага след края на Сезон "Слънце“, а голямото тържество е насрочено за следващата година, информира Plovdiv24.bg. Преди време двойката вече обяви и своите звездни кумове, които също са популярни лица от българските шоубизнес среди.

Партньор в живота и на сцената

Владимир Зомбори, който е победител в 12-ия сезон на музикалното шоу, активно помага на своята половинка в подготовката на образите у дома. Въпреки натоварения си график и ежедневните театрални ангажименти, той съветва Бабинова най-вече за вокалната техника и дишането, тъй като има по-голям опит в пеенето.

Талант на актриса, не на певица

Самата Весела сподели, че е приела предизвикателството на шоуто, за да преодолее личните си страхове и липсата на самочувствие като певица. По думите ѝ тя не е влязла в предаването с претенция за изключителни гласови данни, а с желанието да покаже любовта си към музиката и да се пребори с деструктивните мисли и високите очаквания към себе си.

Участие в "Капките"

Актрисата определи участието си в Сезон "Слънце“ като изключително цветно и разнообразно преживяване. Тя призна, че най-големият ѝ страх е бил свързан с едновременното пеене и танцуване на сцена, което често я е карало да поставя летвата пред себе си много високо и да преживява емоционално всяко несъвършенство в изпълненията си.