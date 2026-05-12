Британското кралско семейство се подготвя за нов член, след като 36-годишната принцеса Юджини официално обяви чрез социалните мрежи, че очаква третото си дете през 2026 година. Новината беше потвърдена и от Бъкингамския дворец, като се появява в сложен за фамилията Йорк момент поради продължаващите скандали около нейния баща принц Андрю.

Съобщението идва в период на засилено обществено внимание към бащата на принцесата, чиито минали отношения с Джефри Епстийн продължават да тежат върху имиджа на семейството, припомня Plovdiv24.bg.

Синовете - Огъст и Ърнест

Радостната вест и посланието на принцесата

Принцеса Юджини избра да сподели новината по личен и трогателен начин, като публикува снимка на синовете си – Огъст и Ърнест. На кадъра децата държат снимка от ехограф, а текстът към нея гласи: "Baby Brooksbank due 2026!“. Този ход временно насочи медийното внимание към позитивна тема, макар анализатори да отбелязват, че дъщерите на принц Андрю – Юджини и Беатрис – полагат сериозни усилия да се дистанцират от проблемите на своя баща.

Синовете - Огъст и Ърнест

Дипломатичното мълчание на Бъкингамския дворец

Официалното изявление на Бъкингамския дворец беше подложено на детайлен анализ от експерти по кралски протокол. Фактът, че монархията разпространи съобщението, показва, че Юджини продължава да се ползва с пълната подкрепа на институцията. Прави впечатление обаче, че в документа липсва всякакво споменаване на родителите на принцесата. Според наблюдатели това е умишлен акт на дистанциране от продължаващите разследвания и скандали, свързани с принц Андрю, които сериозно вълнуват социалните мрежи.

С майка си Сара Фъргюсън и сестра си Беатрис

Животът на семейство Бруксбанк между Лондон и Португалия

Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк, които сключиха брак през 2018 година, водят сравнително уединен начин на живот, разпределяйки времето си между Обединеното кралство и Португалия. Въпреки че принцесата и сестра ѝ Беатрис не са сред основните "работещи“ членове на кралското семейство, те остават ключови фигури за публичния образ на короната. В момент, когато монархията преминава през поредица от кризи, присъствието им се счита за важен елемент от поддържането на стабилността и приемствеността в кралския двор.