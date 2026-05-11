Кристиан Радославов Талев, по-известен като Криско, е български певец, музикален продуцент и автор на песни. Роден е на 11 май 1988 г. в София, но израства в Габрово, в семейство на музиканти. Още като дете участва в музикални телевизионни предавания, а от 2005 година започва да пише песни.

Учи тонрежисура и от 2008 година работни като тонрежисьор в "Радио 1“. През 2009 година започва да си сътрудничи със Спенс като музикален продуцент и изпълнител, а след това издава песента "Луди нощи (Party Animal)“ с Елица Тодорова. От 2016 година има връзка с танцьорката Цветелина Петрова. На 21 септември 2019 се ражда първородната им дъщеря Амая. През 2020 г. издава две песни с попфолк певицата Галена: "Красиви лъжи“ и "Кавала кючек“.

През 2020 г. участва и във втори сезон на "Маскираният певец“ като гост-панелист на шоуто. В началото на епизода се крие под костюма на Бебето (единственият отпаднал костюм, който за първи път се връща, и то като гост-панелист). През 2021 г. става баща за втори път, издава третата си обща песен с Галена, озаглавена "Тръпката“, както и песента "Грешна си“ заедно с Тони Стораро.

През 2023 г. е издаден неговия първи студиен албум "Хамелеон“, включващ 10 песни. На 1 март и 2 март 2025 г. Криско изнесе своя първи концерт в "Арена София“, с който отбелеза 18 години на сцената.

