Зрелищният провал на партията на Слави Трифонов "Има такъв народ“ на последните парламентарни избори е сложила окончателен край на любовния романс между Тошко Йорданов и Павела Митова, научи "Уикенд“ от функционери на най-бързо изгубилата доверието на хората политическа формация в историята на България.

Някогашният сценарист и доскорошен парламентарен лидер на ИТН Тошко Йорданов е бил зарязан от своята съпартийка Павела Митова само няколко дни след като формацията на Слави Трифонов събра едва 23 861 гласа и завоюва мизерните 0,736% подкрепа от гласувалите на изборите.

Как точно се е стигнало до раздялата между Тошко Йорданов и Павела Митова не знаят дори работещите в телевизията на Слави "Седем осми“, но всички са наясно, че тя не се е случила по желание на сценариста, а на съпартийката му в "Има такъв народ“. Според думите им, дясната ръка на Слави Трифонов е приел твърде болезнено разтурянето на връзката с Павела Митова, а слухове гласят, че тя е подала и заявление, че напуска сгромолясалата се партия, но не и политиката.

"Павела се надява да постъпи на работа в държавна енергийна фирма, но едно от условията да бъде устроена на блага държавна служба е да се махне от "Има такъв народ“, разкрива запознат с бъдещите планове на красавицата.

Тошко Йорданов и Павела Митова се залюбиха през 2022 г. Павела Митова беше омъжена за италианския депутат Николо Инвидиa, член на парламентарната група на Движение "Пет звезди“, основано от комика Бепе Грило, но според запознати двамата тихомълком са разтурили брака си през 2022 г. Други обаче твърдят, че тя все още се води съпруга на италианския политик, тъй като бракоразводното им дело не е приключило.

"Какъвто и да е семейния статут на Павела Митова, е сигурно, че тя вече не е с Тошко Йорданов, който преминава през много тежък период заради отпадането му от политическата сцена на България и заради несподелена любов“, признава функционер от разпадащата се партия "Има такъв народ“.