Все повече българи са разочаровани от пазаруването в Одрин, научи Plovdiv24.bg. Причината - опити за подвеждане с цените на различни стоки.

"Не купувайте от това място. Лъжат като за световно. Баклава, която е обявена на цена 800 лири, ни я таксува на 1200 лири. След като претегли кутията, на везната излезе сума 1600 лири, а той ни взе 1900 лири", предупреди нашенка. А друга я подкрепи със следните думи:

"Миналата неделя бяхме на пазар в Одрин и честно казано останах изключително разочарована.

Отиваме там с желание — и да си направим приятно изкарване, и да пазаруваме, и да подкрепим местната икономика. Като съседи и комшии човек очаква коректно отношение и уважение. Но за съжаление, на много места останах с точно обратното усещане.

Почти навсякъде, откъдето пазарувахме, имаше опити да бъдем подвеждани с цените. А ако плащате в евро — там вече положението е направо брутално. Курсове “на око", сметки без обяснение и суми, които изведнъж стават различни.

Най-обидното беше, че това ни се случи на борса, от която пазарувахме дълго време и на която имахме доверие. Повече кракът ми няма да стъпи там.

Жената на касата сметна една сума, видях я ясно, след което буквално за секунди изчисти сметката и ми каза цена със 100 лири отгоре. И когато започнеш да следиш внимателно, разбираш, че не става дума за грешка, а за навик.

И честно казано е много обидно да те смятат за балък само защото си българин.

Да гледаш как в момента, в който разберат откъде си, започват да “надуват" цените и да пробват дали ще мине номерът.

Да, Одрин е хубав град. Да, има и много свестни и коректни хора. Да, бихме продължили да ходим и да пазаруваме.

Но това отношение на някои търговци не е ОК и не им прави чест. Защото доверието се губи много бързо. А когато хората тръгнат с усещането, че постоянно трябва да се пазят да не бъдат измамени, накрая просто спират да се връщат.

И затова — гледайте внимателно сметките си, особено ако плащате в евро. Проверявайте цените, смятайте си рестото и не се притеснявайте да задавате въпроси. Защото уважението трябва да бъде взаимно".