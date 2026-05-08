Актуалните данни на Българската народна банка за първото тримесечие на 2026 година разкриват една стабилна и високоликвидна банкова система, която продължава да се консолидира около няколко големи играча. Секторът навлиза в годината с впечатляващ обем на активите и устойчив ръст на кредитирането, подкрепен от постоянно нарастващата депозитна база.

Основна характеристика на пазара в момента е неговата висока концентрация. Петте най-големи финансови институции вече контролират близо 78% от всички банкови активи в страната, което се равнява на над 91 милиарда евро. Този тренд към окрупняване е най-видим в челната тройка, която държи повече от половината от целия пазар.

Една от тенденциите през този период е разместването в класирането на най-големите финансови институции. След влизането на България в еврозоната се наблюдава динамична смяна на лидерските позиции, породена от органичния ръст и промените в оценките на активите. Докато в предходните периоди ОББ заемаше водещото място на пазара, актуалните данни към края на март 2026 година показват, че Банка ДСК вече е поела лидерството с активи на стойност 23.5 милиарда евро. ОББ остава съвсем близо на втора позиция, изоставайки с минимална разлика - 21,1 милиарда, а челната тройка се допълва от УниКредит Булбанк, която управлява активи за над 20.6 милиарда евро.

Въпреки мащабите на системата, тя не показва признаци на забавяне по отношение на кредитирането. Общият портфейл от заеми достига значителни нива. Жилищното кредитиране продължава да бъде изключително активно. Бизнесът също не остава по-назад, макар растежът при кредитите за фирми да е малко по-умерен в сравнение с този при гражданите.

Интересен акцент в данните за първите месеци след 2026 година е сериозното увеличение на кредитите към държавния сектор. Този скок е значително по-изразен в сравнение с останалите сегменти и подчертава ролята на банките като ключов партньор на държавното управление.

Доверието в банковата система се отразява най-ясно в обема на депозитите, които вече наближават границата от 100 милиарда евро. Домакинствата продължават да бъдат основният източник на този ресурс, добавяйки значителни средства към спестяванията си през първите три месеца на годината. Наред с тях, сериозен приток на средства се наблюдава и от страна на кредитните институции и държавните структури.

Високото ниво на депозитите е в основата на изключително силната ликвидна позиция на банките. В момента секторът разполага с ликвидно покритие, което надвишава изискванията почти три пъти. Това означава, че банките разполагат с огромен буфер от налични средства, който гарантира сигурността на вложителите и устойчивостта на системата при евентуални пазарни сътресения.

Финансовите резултати за началото на 2026 година показват, че банковата система е в отлично здраве. Тримесечната печалба бележи ръст от близо 8% на годишна база, достигайки почти половин милиард евро. Въпреки тези добри цифри, мениджмънтът на банките проявява разумна предпазливост. Наблюдава се леко повишение на необслужваните кредити, което е довело до увеличаване на разходите за обезценки.

Макар лекото покачване на кредитния риск да изисква внимание, високата ликвидност и стабилните печалби дават сериозни основания за оптимизъм относно бъдещето на финансовия сектор в страната.