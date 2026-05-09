В условията на продължаващия бум на имотния пазар в България все повече купувачи и продавачи се оказват обвързани с брокерски договори, чието съдържание често остава неразбрано до момента, в който възникне спор. Подписването на документ по време на оглед или в офиса на посредника изглежда формалност, но в много случаи именно тези документи съдържат клаузи, които могат да доведат до сериозни финансови последици. Това показва и правният анализ на адвокат Мартин Костов, който обръща внимание върху една все по-често срещана практика на пазара на недвижими имоти.

Покупката на жилище е сред най-важните финансови решения в живота на човек. Обикновено става дума за години спестявания, банково финансиране и дълъг процес на преговори. Именно в този период купувачите често подписват документи като "протокол за оглед“, "договор за посредничество“ или декларации за приемане на общи условия, без да подозират, че поемат конкретни задължения, включително плащане на комисиони, неустойки или ограничения за бъдещи сделки.

Според действащото законодателство защитата на потребителите се прилага именно по отношение на посредническата услуга, а не по самата сделка за покупко-продажба на имота. Когато клиентът е физическо лице, той се ползва със защитата на Закона за защита на потребителите и всяка неравноправна клауза в договора може да бъде обявена за нищожна. Законът изисква договорните условия да бъдат ясни, добросъвестни и индивидуално договорени, като тежестта да докаже това пада върху търговеца.

Един от най-подценяваните документи остава т.нар. протокол за оглед. В практиката много хора го възприемат като обикновено потвърждение, че са посетили даден имот с брокер. Реално обаче в подобни протоколи често се включват клаузи за комисионни, неустойки, ограничения за самостоятелна покупка и дори арбитражни уговорки. Съдебната практика показва, че подобен документ може да бъде тълкуван като пълноценен посреднически договор, независимо как е озаглавен.

Правото на брокера на комисионно възнаграждение възниква, когато има реално посредничество и ясна връзка между извършената услуга и сключената сделка. Проблемите започват тогава, когато договорите съдържат прекалено широки формулировки, позволяващи претенции за комисиона дори при сделки, които не са пряк резултат от дейността на посредника. На практика не са рядкост клаузи, според които комисиона се дължи при покупка на имот от същия продавач, на жилище в същата сграда или дори когато купувачът сключи сделка чрез свои роднини или свързани лица.

Юристите предупреждават, че именно подобни разширени клаузи често се приемат от съда като неравноправни, тъй като поставят потребителя в неблагоприятно положение и разширяват прекомерно отговорността му. Основният принцип е, че комисиона следва да се дължи само за конкретен имот, придобит благодарение на реалното посредничество на брокера.

Особено чувствителна тема са неустойките. В практиката вече се срещат договори с санкции от 1% на ден, както и неустойки, достигащи или надвишаващи размера на самата комисиона. Макар законът да допуска подобни уговорки, те трябва да бъдат разумни, пропорционални и ясно формулирани. Когато санкцията е прекомерна или предвижда двойно обезщетяване за едно и също нарушение, съдът може да я обяви за нищожна или да я намали.

Сериозен риск за потребителите представляват и арбитражните клаузи, които често се включват в посредническите договори. Законът е категоричен, че потребителските спорове не могат да бъдат решавани чрез арбитраж, а подобни уговорки са недействителни. Независимо какво е подписал клиентът, спорът подлежи на разглеждане от държавния съд.

Друга често срещана практика е включването на декларации, че клиентът е запознат с общите условия, без те реално да са му предоставени. Самото изречение в договора не е достатъчно, за да се приеме, че потребителят е получил и приел условията. Законът изисква те да бъдат връчени по ясен начин, а търговецът да може да докаже това.

Проблеми възникват и при клаузи за автоматично подновяване на договора или едностранна промяна на условията и цените. Според добрата практика срокът на посредническия договор трябва да бъде ясно фиксиран, а всяка промяна да става само с изричното съгласие и на двете страни.

Юристите подчертават, че един коректен брокерски договор не следва да съдържа единствено задължения за клиента. В него трябва ясно да бъдат разписани и ангажиментите на посредника - проверка на документите на имота, предоставяне на достоверна информация, уведомяване за рискове по сделката и пълна прозрачност относно възнагражденията и разходите.

Към май 2026 г. България все още няма специален закон, който да регулира дейността на брокерите на недвижими имоти. Именно затова защитата на потребителите се основава основно на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и натрупаната съдебна практика. Експертите напомнят, че подписът под дадена клауза не я прави автоматично валидна, ако тя противоречи на закона или нарушава правата на потребителя.

Внимателното четене на всеки документ, ясното определяне на задълженията и разумният подход към посредническите отношения могат да спестят сериозни финансови и правни проблеми. Защото успешната сделка започва не само с добър имот, а с прозрачност, доверие и равнопоставеност между всички страни.