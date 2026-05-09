На 9 май посрещаме празника летен Никулден. Той се отбелязва в чест на свети Николай Мирликийски, същият светец, който е покровител на моряци, рибари, лодкари и водни стихии.

Народни поверия и обичаи за Летен Никулден

1. Ден на водата и закрила от удавяне

Смята се, че свети Никола владее морето и всички води, затова в този ден не се влиза във вода, за да не се предизвиква светецът.

Според поверието, свети Никола "си взема жертва“ всяка година – затова хората се въздържат от къпане, особено в реки и язовири.

2. Ден на рибарите

В рибарските селища този ден не се излиза на риболов – вярва се, че ще се "обрече“ мрежата и няма да има улов.

Вместо това се палят свещи и се прави курбан или трапеза с риба, най-често с шаран или друга речна риба.

3. Курбан за закрила

В някои райони на страната се приготвя курбан за здраве, подобно на зимния Никулден. Курбанът се освещава, а след това се раздава за благословия, защита и мир в дома.

4. Пазител на пътешественици и моряци

Хората, които заминават на път, се молят на св. Никола за леко и безопасно пътуване, особено ако минават по вода.

5. Имен ден

На този ден отново празнуват хората с имена: Николай, Никола, Николина, Нина, Кольо и други, макар че основният им имен ден е през декември.

В някои части на България се смята, че летният Никулден е "по-тих“, но по-силен“ ден – не се шуми и не се кара, за да не се предизвика нещастие. Има вярване, че свети Никола тогава "слуша и гледа“, и внимава за реда.