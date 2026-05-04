Българският бизнес се сблъсква с неочаквани бюрократични пречки при подаването на годишните финансови отчети за 2025 г. заради изисквания, свързани с приемането на еврото. Оказва се, че Търговският регистър отказва да публикува отчетите на дружествата, ако те предварително не са подали заверени преписи от учредителните си актове с отразен превалутиран капитал и дялове.

Предприемачи споделят, че въпреки уверенията за служебно превалутиране от страна на Агенцията по вписванията, законът всъщност задължава фирмите сами да обявят новия си капитал в евро чрез подаване на актуални документи.

Процедурата изисква от дружествата (ООД, ЕООД, АД) да представят нови договори или устави, заверени от общото събрание или едноличния собственик. Макар самата административна услуга в Агенцията по вписванията да е безплатна, тя генерира допълнителни разходи за бизнеса. Повечето собственици са принудени да наемат адвокати за подготовката на документите, което струва между 50 и 100 евро, тъй като счетоводителите нямат законово право да подават тези специфични актове.

В бизнес средите се появиха съмнения за лобистки промени в полза на адвокатските услуги, тъй като изискването за повторно потвърждаване на капитала се счита за ненужно. Проблемът се задълбочава и от разминаване в сроковете – според указания на Агенцията по вписванията срокът е 12 месеца от въвеждането на еврото, но законът изисква документите да се подадат при първото заявено обстоятелство, пише "Сега". Тъй като обявяването на финансовите отчети е такова обстоятелство, реалният краен срок се оказва 30 септември вместо края на 2026 година.