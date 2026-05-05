Обществникът Давид Александров изразява силно притеснение от разминаването между официалните данни за инфлацията и реалното усещане на домакинствата за поскъпване. Той подчертава, че макар да не е икономист, личният му опит показва нарастващ финансов натиск и усещане за недостиг.

"Не знам как е при вас, но аз тези 10 евро не ги усещам като 20 лв., а като 10 лв.“

Според него през последните месеци много семейства, включително неговото, са принудени да ограничават разходите си чрез пазаруване на промоции, отлагане на плащания и забавяне на ремонти, но въпреки това средствата не достигат.

"В нашето семейство това означава пазаруване основно на промоции, отлагане на плащания, забавяне на ремонти и търсене на всякакви начини за намаляване на разходите.“

Александров поставя под съмнение публичните уверения, че въвеждането на еврото няма да доведе до съществени затруднения, като настоява за конкретика и примери от ежедневието.

"Да кажат колко струват днес хлябът, яйцата, сиренето, олиото – най-базовите продукти, които формират реалната картина за всяко домакинство.“

Той предупреждава за риск от изкуствено повишаване на цените чрез механично приравняване на левове към евро, което може да задълбочи икономическите проблеми.

"Нещо, което вчера е струвало 10 лв., днес да се продава за 8€, а защо не и за 10€.“

Според него настоящото двойно етикетиране на цените действа като временен ограничител, но след отпадането му съществува опасност от нов ръст на цените.

"В момента именно това двойно обозначение действа като известен ограничител.“

Въпреки критичния тон, той изрично подчертава, че не обвинява бизнеса, а по-скоро призовава към разум и баланс в трудната ситуация.

"Това е по-скоро призив за разум в труден момент.“

В заключение Александров акцентира върху значението на солидарността и взаимопомощта в обществото като ключов фактор за справяне с кризата.

"Само така можем да преминем през този период без да загубим повече, отколкото вече сме загубили.“