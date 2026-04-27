България заема челното място в Европейския съюз по ръст на реалните заплати с впечатляващо увеличение от 37,4% за периода 2020 – 2025 г. Данните на Евростат, цитирани от Euronews, показват, че страната ни е безспорен лидер в догонването на европейските доходи, въпреки високите нива на инфлация през последните пет години.

Докато средната покупателна способност в ЕС е спаднала с около 3%, българските домакинства отчитат реален напредък, информира Plovdiv24.bg. Ключов фактор за този скок е въведеният през 2023 г. закон, според който минималната работна заплата трябва да бъде поне 50% от средната брутна заплата за страната.

Как изглежда статистиката в цифри?

Номинален ръст: Заплатите у нас са скочили с 84,2% в кумулативен план.

Инфлация: Поскъпването на стоките и услугите за същия период е 34,1%.

Реален резултат: След приспадане на инфлацията, чистото увеличение на доходите е 37,4%.

Въпреки динамичния растеж, България остава страната с най-ниски почасови възнаграждения в ЕС към 2025 г. – средно 10,5 евро. За сравнение, в Люксембург почасовото заплащане достига 49,7 евро. Експертите обясняват високия процентен ръст у нас с т.нар. "ефект на догонването“ – икономически е по-лесно да се повиши ниска база, отколкото вече високи нива на заплащане.

Печеливши и губещи в Европа

България води групата на държавите извън еврозоната, които бележат сериозен напредък, следвана от Сърбия (25,4%) и Румъния (19,7%). В контраст с това, четирите най-големи икономики в ЕС са на загуба в реално изражение. Най-голям спад в покупателната способност отчита Италия (-9,2%), следвана от Испания (-5,9%), Франция (-3,3%) и Германия (-3,2%).