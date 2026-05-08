България вече има ново редовно правителство с мандат на "Прогресивна България“ и министър-председател Румен Радев, което официално пое властта след два месеца управление на служебния кабинет на Андрей Гюров. Новият кабинет, подкрепен със 124 гласа в парламента, включва 18 министри и четирима вицепремиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков.

Предаването на властта във ведомствата е ключов политически момент от днешния ден и в управлението на страната като цяло, информира Plovdiv24.bg. Акцент в новото управление е структурната промяна чрез създаването на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, което обединява досегашните министерства на иновациите и на електронното управление.

Новите министри:

Новият финансов министър Гълъб Донев обяви, че до месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 г. Той пое поста от Георги Клисурски, който отчете разплатени 90% от средствата по общинската инвестиционна програма. Донев подчерта, че ще работи за засилен контрол върху дефицита и събираемостта на приходите чрез НАП и Агенция "Митници“.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви мащабно преструктуриране. Към ведомството се връщат Българската агенция за инвестиции и Българската банка за развитие, с цел постигане на синергия в инвестиционните процеси.

Иван Демерджиев застава начело на МВР, като заменя Емил Дечев. Новият вътрешен министър очерта борбата с корупцията като ключов приоритет и даде положителна оценка за работата на сегашния и.д. главен секретар Кандев.

В правосъдното министерство Николай Найденов пое поста от Андрей Янкулов със заявка за рестарт на съдебната реформа, която според него през последното десетилетие се е "изпразнила от съдържание“.

Наталия Ефремова заменя Хасан Адемов в социалното министерство, въвеждайки концепцията за "включваща политика“. В образованието проф. Георги Вълчев пое щафетата от проф. Сергей Игнатов, акцентирайки върху необходимостта от политически консенсус и модернизация на системата. Здравното ведомство ще се ръководи от Катя Ивкова.

Новият транспортен министър Георги Пеев посочи безопасността като най-висок приоритет. В земеделието Пламен Абровски се завръща в познатата си система, приемайки поста от Иван Христанов. Росица Карамфилова-Благова оглави екологичното министерство с амбиция за тежки реформи и открит диалог.

Евтим Милошев пое Министерството на културата от Найден Тодоров, обещавайки засилена видимост и диалог със сектора. Илин Димитров се завръща в Министерството на туризма, а Енчо Керязов оглавява Министерството на младежта и спорта с фокус върху превенцията на зависимостите при децата и развитието на елитния спорт.