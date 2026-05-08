След случая с глобеното семейство на автомагистрала "Тракия“, спряло в аварийната лента, за да може 2-годишното им дете да се изпишка, в социалните мрежи избухна ожесточен спор - докъде стига човешкото разбиране и откъде започва опасността за живота. Темата предизвика стотици коментари, но особено силен отзвук получи позицията адовакт Елица Буенова, нюрист с близо 20-годишен професионален опит по тежки пътни инциденти. Тя отправи остро предупреждение към всички шофьори - спирането в аварийната лента на магистрала може да се окаже фатална грешка.

По думите ѝ, през годините е работила по десетки дела, свързани с катастрофи именно в аварийната лента, голяма част от които са завършили със смърт. Тя подчертава, че много хора подценяват риска, защото смятат аварийната лента за "по-безопасно място“, извън активния трафик. Реалността обаче е съвсем различна. Според нея именно неподвижният автомобил се превръща в огромна опасност, когато друг водач допусне и най-малката грешка - разсейване, преумора или заспиване зад волана.

Юристът обяснява, че при движение с висока скорост дори секунден контролен пропуск е достатъчен тежкотоварен камион или лек автомобил да навлезе в аварийната лента и да помете спрялото превозно средство. В подобни ситуации шансът за оцеляване често е минимален, особено ако хората са извън колата или се намират близо до пътното платно. Тя допълва, че в практиката си многократно е виждала трагедии, започнали именно с "кратко спиране за малко“.

Повод за реакцията ѝ стана публичното недоволство около санкцията на семейството, спряло на магистралата заради детето си. Макар мнозина да защитиха родителите с аргумента, че става дума за физиологична нужда на малко дете, експертът е категоричен, че подобни ситуации не попадат в категорията "аварийно спиране“ по смисъла на закона. Тя припомня, че според Закона за движението по пътищата аварийната лента може да бъде използвана единствено при повреда на автомобила или при сериозен здравословен проблем на водача или пътниците.

Според нея много шофьори не осъзнават колко опасно е дори краткото спиране на магистрала.

"Хората си мислят, че ще отбият за минута и нищо няма да стане. Точно тази една минута обаче понякога е последната“, коментира тя. Юристът е убедена, че превенцията започва още преди тръгване на път. Тя препоръчва шофьорите да планират предварително спиранията си, да използват бензиностанции, зони за почивка и отбивки и да не чакат "до последно“, особено когато пътуват с деца.

На българските магистрали рискът никога не оправдава решението да се използва аварийната лента за нещо различно от реална необходимост. Тя коментира и честата практика родители да спират заради малки деца, като посочва, че в подобни случаи трябва да се търсят алтернативни решения, вместо да се поставя цялото семейство в опасност на високоскоростен път.

Изказването ѝ предизвика разделение в общественото мнение. Част от хората приеха думите като твърде крайни и лишени от съчувствие, докато други подкрепиха позицията ѝ с аргумента, че статистиката за тежките катастрофи в България показва колко опасно може да бъде всяко подценяване на правилата за движение. Общото между всички реакции обаче остава тревогата от високия брой инциденти по магистралите и усещането, че културата на пътя у нас продължава да бъде сериозен проблем.

Според експерта най-важното послание е хората да започнат да възприемат аварийната лента не като удобно място за кратък престой, а като зона, предназначена единствено за животозастрашаващи ситуации. Защото на магистрала една грешка често не дава втори шанс.