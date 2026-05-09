Plovdiv24.bg представя хипотетична ситуация на пътя и пита - кой от двата автомобила е с предимство и защо? Ако не знаете отговора, прочетете следните редове:

Какво казва законът за движение по пътищата?

Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилото за предимство на дясностоящия.

От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които се намират на пътя без предимство.

Това означава, че червеният автомобил е с предимство!