За Кремена Йорданова от Варна майчинството на 50 години се превърна от "невъзможна“ мечта в реалност с раждането на нейния син Калоян. След години на очакване, здравословни битки и ин витро процедура, днес тя успешно съчетава грижите за двегодишното си дете със стартирането на собствен онлайн бизнес.

Въпреки статистическите шансове за успех под 30%, процедурата при Кремена е била успешна още от първия опит.

Ходене по мъките

Пътят на Кремена към майчинството започва едва след като среща правилния партньор – Кирил, когато тя е на 46 години. Преди това прекарва 15 години в работа на круизни кораби по целия свят. Общите им опити за дете са временно прекъснати от активиране на Базедова болест, което налага двегодишно лечение с медикаменти, несъвместими с бременност. През това време тя подготвя тялото си с помощта на холистичен специалист, на което отдава и бързия успех на последвалото ин витро.

Бременност и раждане

Бременността преминава изненадващо леко, като Кремена споделя, че е качила само 4 килограма и е успяла да кърми сина си цяла година. Най-голямото предизвикателство за нея се оказва не физическото състояние, а грубото отношение на някои медицински специалисти, които често я критикували заради възрастта ѝ.

Никога не е късно

Днес, на 52 години, тя не само отглежда малкия Калоян без външна помощ от роднини, но и гради нова кариера. Кремена работи онлайн с жени с репродуктивни проблеми, развива афилиейт маркетинг и е автор на книга за личностна трансформация, пише Ladyzone. Тя е категорична, че опитът, който трупаме с годините, е безценен актив при отглеждането на дете и вярва, че всяко нещо в живота идва в точното време.