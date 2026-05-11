Мария Силвестър и бригадата на Калин Евтимов насочват усилията си към Стара Загора, за да помогнат на Ивелина и нейните двама синове, чийто живот се преобръща след нелепа катастрофа, отнела съпруга и бащата в семейството преди година. Целта на екипа е да превърне старото жилище в достоен дом, където момчетата да растат спокойни, въпреки преживяната трагедия.

Жилището

Апартаментът на семейството не е обновяван от детските години на майката и представлява истинско изпитание за професионализма на майсторите. Интериорът е застинал в миналото, изпълнен с тежки мебели от социалистическата епоха, пластове стари тапети и нестандартни строителни решения, информира Plovdiv24.bg.

Трудностите

Сред най-големите предизвикателства пред бригадата са монолитна мивка, изработена от бетон и арматура, както и баня, която е била скрита зад вратите на гардероб. Тези архитектурни особености изискват пълна мобилизация на екипа, който влиза в дома не само с инструменти, но и с голяма емоционална ангажираност.

Изпитанията на семейството

Емоциите на строителите и водещата са силни, като Калин Евтимов споделя, че една трагедия може да преобърне всичко за две секунди. Неговият колега Ивайло допълва колко е стряскаща мисълта, че децата могат да останат без родител в един миг. Мария Силвестър обобщава мисията на екипа с думите, че този ремонт се прави в памет на загиналия баща и в подкрепа на бъдещето на децата му.