Анна Сапунджиева, победителката в първия сезон на предаването "Живот на кантар“, отбеляза своя 32-ри рожден ден с емоционална равносметка за огромната физическа и психическа трансформация, през която преминава. Днес тя тежи с близо 70 килограма по-малко и споделя, че най-голямото ѝ постижение е желанието да бъде истински жива, а не просто да съществува.

Битката с килограмите

Зад усмивката на Анна стои дълга битка със здравословни проблеми, емоционално хранене и пълна промяна на начина на живот. За личния си празник тя сподели видео кадри от своя ден сред природата, в компанията на любими хора и с шоколадова торта, украсена с плодове.

Победата в тв предаване

Пътят на Сапунджиева започна пред очите на зрителите, когато тя влезе в телевизионния формат с тегло от 135,3 кг. Само за три месеца тя свали 47,4 кг, което ѝ донесе голямата награда от 50 000 лева. Преди тази промяна Анна признава, че ежедневни дейности като връзването на обувки са били изпитание, а самата тя се е чувствала като "тъжен възрастен“.

Строг режим

След края на шоуто трансформацията продължава с активни тренировки, пилатес и планински преходи. Здравните ползи от новия ѝ режим са осезаеми – Анна е успяла да спре лекарствата за кръвно налягане и да овладее инсулиновата резистентност. Тя говори открито за емоционалното хранене, опитвайки се да вдъхнови други хора със своята история.

Напредък

Днес победителката не се опитва "да се слее с интериора“, както е правила в миналото поради срам. Тя активно сбъдва мечтите си, сред които изкачването на връх Мусала и zip line приключения. Сред бъдещите ѝ цели е създаването на собствено място, което съчетава здравословната храна с изкуството, пише ladyzone.bg.