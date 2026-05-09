В Кричим беше дадено началото на четвъртото издание на "Фестивал на ягодата 2026", организиран от Община Кричим и НЧ "Пробуда – 1912 г.". Площад "Обединение" се изпълни с жители и гости на града, които се потопиха в атмосферата на един от най-обичаните местни празници, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Кричим.

Още в първия ден посетителите имаха възможност да разгледат базара-изложение "Ягодова магия", представящ продукция и изделия на местни производители. Голям интерес предизвика срещата с детския писател и художник Мария Бончева, а истинска радост за публиката донесе конкурсът "Мини Мис и Мини Мистър Ягода", в който малките участници впечатлиха всички със своя чар, усмивки и талант.

Кметът на Община Кричим Атанас Калчев поздрави организаторите, участниците и гостите на фестивала и подчерта значението на подобни събития за съхраняването на местните традиции и развитието на общността.

"Фестивалът на ягодата се превърна в символ на трудолюбието, традициите и духа на Кричим. Радвам се, че всяка година той събира все повече хора и показва красотата, таланта и гостоприемството на нашия град. Благодаря на всички, които допринасят за организацията и успеха на това прекрасно събитие", заяви кметът Атанас Калчев.

На официалното откриване присъства и новият министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Празничната програма продължава и през уикенда с още много събития и изненади за жителите и гостите на града.

В съботния ден фестивалът предложи кулинарно шоу с екипа на Ути Бъчваров, концерт на самодейни състави и талантливи изпълнители от Община Кричим, както и концерт на Николай и Петър Учкунови, след който празникът продължи с голяма хоротека.

В неделя програмата ще завърши с фолклорна надпревара "С песните и танците на моя народ", награждаване на участниците и официално закриване на четвъртото издание на "Фестивал на ягодата".