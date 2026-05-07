Общинската болница МБАЛ "Д-р Киро Попов" в Карлово е изправена пред сериозна криза, която поставя под риск функционирането на детското и инфекциозното отделение. Причината за напрежението е критичният недостиг на медицински кадри, който принуждава малкото останали специалисти да работят на предела на силите си.

В момента началникът на детското отделение, д-р Нася Димитрова, е единственият дежурен лекар, отговарящ едновременно за хоспитализираните пациенти, спешните консултации и приема на нови случаи. Поради недостига на персонал, по-тежките състояния се налага да бъдат транспортирани към лечебни заведения в Пловдив.

Парадоксалното в ситуацията е, че въпреки предлаганите високи заплати – едни от най-конкурентните в общинското здравеопазване у нас – интерес от страна на нови лекари липсва, информира Plovdiv24.bg. Управителят на болницата, д-р Даниел Пранджев, потвърждава, че финансовите стимули не са достатъчни за решаване на кадровия дефицит.

"Болницата, ако решат да я затворят, нашите деца умират. Няма как да отидем в Пловдив. Бедни сме, няма откъде да взимаме", казва пред bTV Искра Янкова, майка от с. Кърнаре.

Болницата обслужва 65 000 души от общините Карлово и Сопот.