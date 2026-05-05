Бедственото положение в община Смолян се удължава заради продължаващата активност на свлачището по пътя Смолян – Пампорово, което застрашава сигурността в района. Кризисната ситуация повдигна въпроси относно законността на сградата, разположена в непосредствена близост до свличащите се земни маси.

Кметът на Смолян Николай Мелемов уточни в "Тази сутрин", че разрешението за строеж на въпросната сграда е издадено през март 2006 г. въз основа на геоложко проучване, което я прави напълно законна по документи.

Свлачището е регистрирано още преди 50 години и е известно като най-голямото на Балканския полуостров, обхващайки територия от Пампорово до Смолян и района на Смолянските езера. Преди няколко години общината, съвместно с МРРБ, е започнала проучване с два сондажа в района на езерата, но дейностите са спрени поради липса на финансиране.

Община Смолян няма финансово отношение към укрепването на този участък, подчерта Мелемов. След среща с ръководството на АПИ и областния управител е поет ангажимент за спешно изграждане на подпорна стена от държавните институции. Кметът припомни, че общината е била обект на обвинения при предишни укрепителни дейности, което е и причината сега да не инвестира общински ресурс.

Днес екипи на държавното дружество "Геозащита“ започват пълно обследване на терена, за да се начертае план за действие. Областният кризисен щаб ще заседава в 14:00 часа, като след това се очаква официална информация за сроковете за възстановяване на пътната връзка. Прогнозите са до седмица да бъде обособен обходен маршрут над свлачището.

Паралелно с това експерти от Агенцията за метрологичен и технически надзор ще извършат повторен оглед на язовир "Пампорово“. Проверката трябва да установи дали е имало изтичане на вода, което да е овлажнило почвата и да е спомогнало за активирането на мащабния свлачищен процес, информира Plovdiv24.bg.