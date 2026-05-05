Туристическият сектор в Смолян и Пампорово започна да отчита сериозни финансови загуби и масови анулации на резервации веднага след активирането на свлачището в местността Райковски ливади. Председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори (СРХР) Росица Старчева предупреди, че бедственото положение засяга не само местата за настаняване, но и музеите, планетариума и целия съпътстващ бизнес в региона, информира ФОКУС.

Основното притеснение на туристите идва от липсата на точна информация за местоположението на свлачището, което се намира в края на курорта Пампорово по посока Смолян. Важно е да се отбележи, че самият курорт Пампорово не е засегнат от прекъсването на пътя, а достъпът до Смолян за организирани групи остава възможен през маршрутите през Стойките и Рожен.

Бизнесът в региона инициира подписка с настояване за спешна реконструкция на отсечка от километър и половина над свлачищната зона, която да служи за обходен път. Това решение би съкратило значително времето за пътуване на туристите, местното население и служителите в курорта, чието работно време в момента се удължава с поне час заради обиколните маршрути.

Инициативата среща широка подкрепа, като само за няколко часа са събрани над 300 подписа. В подписката се включват дори хора, живеещи в чужбина, които насочват своите роднини в Смолян да подкрепят каузата, тъй като трасето е от критично значение за икономическото оцеляване на района. Бизнесът настоява работата по обходния път да започне възможно най-скоро, за да се възстанови нормалният туристопоток към забележителностите на града.