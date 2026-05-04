Природните бедствия у нас никога не идват сами. Свлачището на Райковски ливади е колкото природно бедствие, толкова и мирише на корупция. Това написа във Фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Новото правителство трябва да разследва кой е разрешил строителството на огромен хотел върху този свлачищен терен. Според експерти това също е допринесло за случилото се. Кой се е възползвал от тази сделка?

Ще излязат интересни имена на хора, които са в няколко поредни правителства – служебни и редовни..И ще има ли наказани, както обещаха новите управляващи?

600 млн. лв., платени за укрепване на 88 свлачища.

Укрепени 3.

Това е същата схема, като онази, която аз оповестих преди 4 г.

500 млн. лв. бяха дадени за ремонт на язовири, от които ремонтиран 1.

Ако тези гигантски кражби не бъдат разследвани и доведени докрай с осъдителни присъди, значи нищо от модела не се е променило", пише Нинова.