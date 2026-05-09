Енчо Кирязов официално положи клетва като министър на младежта и спорта в новото редовно правителство на Румен Радев. В деня на встъпването си в длъжност, новият министър отправи послание към българското общество, в което постави здравето на децата и силата на българския спорт в центъра на своята политическа програма, видя репортер на Plovdiv24.bg.

В обръщението си Кирязов сподели, че не крие вълнението си при поемането на отговорната длъжност, но същевременно подчерта дълбокото си съзнание за отговорността, която носят младежката и спортната политика на държавата.

Пълният текст на изказването

В изявлението си новият министър написа:

"Днес положих клетва като министър на младежта и спорта — няма да крия, че бях развълнуван. Не бях притеснен, а отчитам голямата отговорност и ясното разбиране, че младежта и спортът са от огромно значение за България.

Фокусът ни е ясен: повече деца в спорта, повече движение в училище и по-силен български спорт. Ще търсим широка подкрепа, защото тази цел не е само на институциите, а на цялото общество.

Доверието не се иска — то се печели с действия.

Здрави деца! Силна България!"

Трите приоритета на новия министър

В обръщението си Кирязов очерта ясна стратегическа рамка на своя мандат, базирана на три основни приоритета:

Повече деца в спорта — фокус върху масовизиране на спортните дейности сред подрастващите. Това включва осигуряване на достъп до тренировъчни условия, подкрепа за детско-юношеските школи и развитие на спортната инфраструктура в по-малките населени места.

Повече движение в училище — физическата активност в българското образование е тема, която години наред е обект на дискусия. Кирязов постави фокус върху училищния спорт като първа стъпка към масово навлизане на децата в активния начин на живот.

По-силен български спорт — насърчаване на елитните спортисти и подкрепа за националните отбори, спортната медицина и подготовката за големите международни форуми, включително Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

В заключение Кирязов подчерта, че успехът на тази програма не зависи само от държавата, а от широка обществена подкрепа — от родители, учители, треньори, спортни клубове и местните общности.