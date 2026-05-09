На 8 май 2026 г. в сградата на ул. "Шести септември" в София се проведе церемония по предаване на поста на министъра на вътрешните работи. Служебният министър Емил Дечев официално връчи правомощията на новия титуляр - Иван Демерджиев. С това 50-годишният юрист от Пловдив става първият министър на вътрешните работи в най-новата история на страната, който се завръща на този пост след прекъсване, информира Plovdiv24.bg.

При встъпването си в длъжност Демерджиев заяви: "Осъзнаваме очакванията на българските граждани, намираме ги за справедливи и сме крайно мотивирани да им отговорим, и да понесем тази отговорност по възможно най-добрия начин. Всяка минута е ценна, защото никой няма да ни даде времеви толеранс." Той добави, че "служителите на МВР могат да разчитат на пълната ми подкрепа, когато изпълняват задълженията си по закон".

Емил Дечев от своя страна отчете дейността на министерството през изминалите 79 дни и подчерта, че "неуморната работа, безкомпромисност и прозрачност осигуриха на страната едни добри и честни избори". Той бе служебен министър от февруари 2026 г.

Визитка: Пътят от Пловдив до МВР

Иван Петев Демерджиев е роден през 1975 г. в Пловдив. През 2001 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". По време на студентските си години председателства Асоциацията на студентите юристи в Пловдив.

Професионалната му кариера започва веднага след дипломирането:

От октомври 2001 г. - адвокат, вписан в Адвокатската колегия в Пловдив

От февруари 2007 г. - съдружник и управител на адвокатско дружество "Демерджиев, Петров и Баев"

От юни 2016 г. - член на Адвокатския съвет на Адвокатската колегия в Пловдив

Юли 2016 - февруари 2019 г. - секретар на Адвокатския съвет

Февруари 2019 - май 2021 г.- председател на Адвокатската колегия - Пловдив

Преломът в политическата му кариера настъпва на 12 май 2021 г., когато президентът Румен Радев го назначава за служебен заместник-министър на правосъдието. Шест месеца по-късно, на 29 октомври 2021 г., става служебен министър на правосъдието във второто служебно правителство на Стефан Янев.

Иван Демерджиев и Емил Дечев влизат заедно в сградата на ул. „Шести септември" в София

Кариерата му в изпълнителната власт продължава с двата кабинета на Гълъб Донев (2022-2023 г.), където заема позицията заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и служебен министър на вътрешните работи.

Завръщане без прецедент в българската политика

Връщането на Демерджиев в МВР е исторически безпрецедентно в най-новата българска политика. В периода между двата му мандата Министерството на вътрешните работи беше ръководено от четирима министри:

Калин Стоянов (ДПС) - който по-късно ще стане един от най-острите политически опоненти на Демерджиев

Атанас Илков

Даниел Митов

Емил Дечев - служебният министър, който току-що му предаде поста

Подобен случай в новата история е този на Бойко Рашков, който запази поста си вътрешен министър в редовния кабинет на Кирил Петков през 2022 г., след като преди това го заемаше в две служебни правителства на Стефан Янев. Но след края на това управление, Рашков повече не се върна в МВР. Демерджиев е единственият, който прави такова завръщане след години на прекъсване.

Депутатът от Кърджали и сблъсъкът с ДПС

В периода между двата си мандата в МВР, Демерджиев влиза в активна политическа дейност. След изборите от април 2026 г. той е избран за депутат от 9-и многомандатен избирателен район - Кърджали, оглавявайки листата на коалицията "Прогресивна България".

В парламентарната си работа Демерджиев бързо се превръща в един от най-острите критици на ДПС. Сблъсъкът с Калин Стоянов (сегашен депутат от ДПС, бивш вътрешен министър) е особено остър. През 2024 г. Стоянов обвини Демерджиев заради анекс към договора за изграждане на системата за нови лични документи, подписан от Демерджиев през 2023 г. в качеството му на служебен вътрешен министър. Делото остава активна точка на политическо напрежение.