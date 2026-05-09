В разгара на политическите дебати около формирането на новия редовен кабинет на Румен Радев, журналистът и коментатор Кристиян Шкварек публикува остро мнение в социалните мрежи, в което разнищва позицията на ПП-ДБ относно очакванията им за запазване на ключови кадри от служебното правителство, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Поводът е публичното недоволство на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" относно факта, че новото редовно ръководство на Министерството на вътрешните работи не запазва позициите на главния секретар Георги Кандев и бившия служебен министър Емил Дечев, две фигури, утвърдени публично през последните 79 дни на служебния кабинет.

"За първи път в политическата история на страната виждам феновете на отиващата си власт да вдигат вой, късат ризи и да са бесни, че идващата такава НЕ оставя кадрите им. Кандев и Дечев са кадри, превърнати в звезди в служебния кабинет на ПП-ДБ. ПП-ДБ не спечелиха изборите. Радев ги спечели. Моля ви, опитайте се да ми дадете една логична причина — на база световната политическа история — защо спечелилата изборите партия се очаква да остави кадри на друга партия, загубила същите.

Вие сте чудовищно неадекватни и вече патологично нарцистични хора. Не стига, че властта ви беше подарена служебно, без да сте печелили избори, ами настоявате назначените ви служебно, без мандат от избирателите кадри, да останат и за постоянно. Вие просто вярвате, че ви се полага да сте на власт. По презумпция.

Емил Дечев и Георги Кандев се превърнаха в ябълката на раздора в МВР.

Предлагам ви да направите един протест на жълтите павета срещу безобразието това спечелилите изборите да не се съобразяват с вас. Ма как смеят? Що за безобразие!"

Кой е Кристиян Шкварек

Кристиян Шкварек е журналист, политически коментатор и колумнист, познат на българската аудитория от:

Радио и телевизионни появи - гостува редовно в политически предавания и подкасти

Активно присъствие в социалните мрежи - Facebook страницата му и YouTube канал имат значителна аудитория, основно сред привържениците на ляво-центристки и националистически възгледи

Колумнист в няколко онлайн издания, където коментира текущите политически събития

Подкастер - част от поколението нови български медийни гласове, които изграждат аудитория директно през стрийминг платформите, без посредничеството на класическите медии

Стилът му - често рязък, директен, без дипломатически заобикалки, което му е спечелило едновременно лоялни последователи и яростни критици

Шкварек е известен с остри коментари срещу различни политически формации. Често се определя като антисистемен коментатор, който критикува както управляващите, така и опозицията.