Министърът на земеделието Пламен Абровски днес е в Кричим. Заедно с депутата Явор Гечев той бе на станалия вече традиционен за града Фестивал на ягодата. Пред журналисти Абровски заяви, че управляващите имат стратегия за развитие на селското стопанство, а битката с високите цени започва с промяна в законите:

"Ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не само цел. Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ. По отношение на цените имаме подготвен законопроект, който Явор Гечев в понеделник ще входира в деловодството на Народното събрание.

Ще го видите и тогава ще го коментираме. Кметът на Кричим Атанас Калчев бе кандидат за депутат от "Прогресивна България", но след изборите се отказа от мандата си и се върна на поста си. Освен това неговата партия "Движение Нашият народ" бе една от трите формации, с които ПБ се регистрира за парламентарния вот", каза министърът.

Фестивалът на ягодата се провежда за четвърта поредна година. Той започна вчера и продължава до неделя.