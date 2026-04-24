Кметът на община Кричим Атанас Калчев се отказва от депутатското място в 52 Народно събрание. Калчев бе поставен под №7 в листата на коалиция "Прогресивна България" и получи 1439 преференциални гласа, които го изпратиха в София. Той заяви, че ще продължи работата си като кмет на Община Кричим, предава Plovdiv24.bg. Ето изявлението в личния му профил:

"Уважаеми съграждани, приятели, симпатизанти и поддръжници,

Приемам с дълбока благодарност доверието, което получих от всички вас, както от хората в община Кричим, така и от област Пловдив, с чиято подкрепа бях избран за народен представител.

Това доверие е чест, но и отговорност, която изисква честен и принципен избор. Взех решение да се откажа от мястото си в 52-то Народно събрание и да продължа работата си като кмет на община Кричим.

Решението ми не е отказ от ангажимент към хората от областта. Напротив – то е продиктувано от отговорност към конкретните последици, които би предизвикала една такава стъпка от моя страна. Провеждането на извънредни частични местни избори за кмет в Кричим би създало излишно напрежение, административна несигурност, разходи и риск от прекъсване на важни процеси за общината, в т.ч. и забавяне на инфраструктурните проекти, които са от приоритетно значение за нашият град.

Вярвам, че политиката трябва да бъде преди всичко грижа за стабилността и предвидимостта – особено на местно ниво, където решенията имат пряко отражение върху живота на хората.

Оставам с ясното съзнание, че доверието, което получих, ме задължава да продължа да работя – не само за Кричим, но и за развитието и просперитета на регион Пловдив.

Благодаря за подкрепата, за доверието и за силата, която ми давате.

Ще продължа да я оправдавам – с работа, последователност, отговорност и постоянство, защото това е гаранцията за добруването на обществото ни като цяло, а не само постигнати индивидуални цели и стремежи. За мен като кмет винаги приоритет в работата ми е било и ще продължи да бъде постигането на европейска визия на родния ми град но и на регион Пловдив."

Припомняме, че Атанас Калчев е председател на ПП "Движение Нашият Народ", която е една от партиите, осигурили участието на президента Румен Радев (2017-2026) в предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026г. с коалиция "Прогресивна България".

Централната избирателна комисия обяви за избран за депутат на мястото на Калчев деветият в листата – Иван Запрянов Мавродиев.

ЦИК съобщи официално разпределението на мандатите. За 17 МИР - Пловдив област, те са 11. Осем печели "Прогресивна България", по един мандат ще имат ПП-ДБ, "Възраждане" и ГЕРБ-СДС.

За 16 МИР - Пловдив град, където мандатите са 12, разпределението е съответно: "Прогресивна България" - 7, по два за ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС и един за "Възраждане".