Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира ново огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай, област Пловдив. Заболяването е открито в малка лична ферма, отглеждаща 30 овце, които са били предназначени за лична консумация, а не за търговски цели. Това е първият регистриран случай на болестта в Пловдивска област за последните пет месеца.

Директорът на Областната дирекция за безопасност на храните (ОДБХ) - Пловдив, д-р Михаил Кръстев, съобщи, че институциите са реагирали незабавно след получаването на сигнала. Информацията е постъпила късно вечерта в събота, на 20-ти число, като веднага са задействани спешни мерки. Рано сутринта на следващия ден са взети проби от животните и са транспортирани до София, където лабораторните изследвания са потвърдили наличието на вируса. В понеделник, 22-ри число, всичките 30 животни в обекта вече са били хуманно евтаназирани и унищожени под официален надзор, съгласно действащия регламент.

Действали сме светкавично, пак именно с тази идея да се спре разпространението на заболяването и да се спаси сектора подчерта пред БНТ директорът на БАБХ Михаил Кръстев

С цел предотвратяване на епидемия е наложена 5-километрова предпазна зона, която обхваща почти всички населени места в община Първомай. Контролът се засилва в още по-широк периметър, като се въвежда ограничение за движението на дребни преживни животни в района. Въвежда се и строг надзор върху превозните средства, които изкупуват и транспортират мляко. Мерките за биосигурност се засилват сериозно във всички ферми не само в 5-километровата, но и в 15-километровата зона около огнището, за да се спре разпространението на вируса.

Стопанинът на засегнатите животни няма да получи финансово обезщетение от държавата. Причината за това е, че част от овцете в обекта са били неидентифицирани и без регистрация, което представлява нарушение на ветеринарномедицинското законодателство.

Поради високата устойчивост на вируса в околната среда, ОДБХ - Пловдив аперира към собствениците за изключителна бдителност. Стопаните трябва да поддържат постоянна връзка с ветеринарните лекари на място или с централизираните официални лекари и да реагират веднага при най-малкото съмнение за проблем. Наложително е да се спазва строга биосигурност, да се извършват редовни дезинфекции и напълно да се изключи контактът между отделните стада. Към момента животните не трябва да излизат на паша, тъй като средата вън от обектите е наситена с вирус и извеждането им е изключително опасно.

Властите уверяват, че освен фермите, под постоянен и строг контрол остават и животинските пазари, като се реагира своевременно на всеки сигнал. През миналия летен сезон Пловдивска област преживя тежка криза със 140 огнища на шарка, довели до умъртвяването на хиляди овце, и целта на сегашните бързи действия е да не се допусне повторение на тази ситуация.