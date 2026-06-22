Ръководството на ПГ "Ген. Владимир Заимов“ в Сопот отмени официалното тържество по връчването на дипломите на Випуск 2026 заради трагичния инцидент, при който загина ученик от училището, а негов съученик бе тежко ранен.

В официално съобщение от гимназията посочват, че решението е взето във връзка с тежкия инцидент, станал през уикенда и засегнал ученици от XII клас.

Вместо празнична церемония, дипломите ще бъдат връчени лично от директора на училището днес по предварително изготвен график. Зрелостниците ще получат документите си по паралелки във фоайето на първия етаж на гимназията в часовия диапазон между 15:30 и 17:30 часа.

Трагедията помрачи радостта от завършването на абитуриентите и потопи в скръб училищната общност. Вместо празник, денят ще премине в знак на съпричастност към близките на загиналия ученик и с мисли за възстановяването на пострадалото момче.

От училището изказват съболезнования към семейството и близките на загиналия и призовават зрелостниците да проявят разбиране в този тежък момент за цялата училищна общност.

Повече за самия инцидент можете да научите тук.