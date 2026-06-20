Появиха се първи кадри от тежкия пътен инцидент в Пловдивска област, при който загина човек. Колата е смачкана до неузнаваемост, което означава, че ударът е бил изключително силен.

Официално от МВР

18-годишен младеж е загинал след тежка катастрофа в участъка между Сопот и Карлово.

Сигналът за инцидента е подаден около 4:00 часа на телефон 112. По предварителни данни лек автомобил "Нисан“, управляван от 18-годишен водач, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонна ограда.

При тежкия удар един от пътниците – 18-годишен младеж – е починал в линейката на път за болницата. Водачът е транспортиран за лечение, като към момента няма официална информация за състоянието му. По данни на полицията младият шофьор е имал едва 10-месечен стаж зад волана.

На мястото е извършен оглед от разследващи екипи. Причините за тежкия инцидент се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.