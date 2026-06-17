"Светът замръзна и изгуби всичките си цветове в онзи съдбовен ден“, пише Делка Илинова в емоционално обръщение в социалните мрежи.

Близо година след нелепата и жестока смърт на 23-годишния Никола Киров от Сопот, болката в сърцето на неговата майка, Делка Илинова, остава все така жива и изгаряща. В социалните мрежи тя публикува дълбоко емоционално и разтърсващо писмо, изпълнено със скръб, гняв и апел за справедливост. Текстът е директно адресиран до обвиняемия за фаталния изстрел - 30-годишния военнослужещ Нечо Цанков.

В писмото си почернената майка споделя, че вече 11 месеца времето за нея е спряло, а всяка глътка въздух е "парлива от сълзи“. Илинова описва празнотата, останала след загубата на единственото ѝ дете, и отказва да приеме случилото се като обикновен "инцидент“.

За една майка няма по-жестоко наказание от това да остане тук - да диша, да стъпва по земята, а нейното дете, нейната най-голяма гордост и смисъл, да бъде горе, сред звездите... Липсва ни твоят силен глас, липсва ни смехът ти, който изпълваше всяка стая с живот пише съкрушената майка до своя починал син

Илинова не спестява тежките думи към обвиняемия Цанков, като подчертава контраста между неговия настоящ живот и съдбата на сина ѝ: "Твоят убиец продължава да гледа слънцето, продължава да ходи на работа, а синът му, на чието тържество те уби, става на 11 месеца. А ти, миличък... Твоето телце лежи в гроб.“

В края на обръщението си майката изразява заричане, че няма да спре да пази паметта на Никола, и предава случая в ръцете на по-висша сила: "Бог съди убийците като него по начин, по който да го боли така, както боли всички нас.“

Трагичният инцидент се разиграва на 17 юли 2025 г. около 2:00 часа през нощта в карловското село Каравелово. Компанията се била събрала в двора на къща, за да отпразнува раждането на детето на домакина – самия Нечо Цанков.

Според официалните данни от разследването по време на празненството 30-годишният тогава военнослужещ решава да демонстрира пред присъстващите въздушна пушка. Произведен е изстрел, при който сачмата попада право в гърдите на стоящия срещу него Никола Киров. Въпреки младостта си, 23-годишният мъж издъхва броени минути след инцидента. Пристигналите на място полицейски служители тестват Цанков за употреба на алкохол. Дрегерът отчита положителен резултат от 1,7 промила.

Особено нелепото в случая е, че Никола е бил сред най-близките приятели на стрелеца.

Въпреки тежкия изход от боравенето с оръжие в нетрезво състояние и последвалата смърт, Военният съд реши да промени мярката за неотклонение на военнослужещия. Нечо Цанков бе пуснат на свобода под парична гаранция в размер на 5000 лева - решение, което продължава да буди недоумение и остро недоволство сред близките на жертвата.

Докато съдебната система подготвя окончателния процес, за семейството на Никола остават само спомените, цветята на гроба и угасналата надежда за бъдещето.