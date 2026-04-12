Почернената майка на 23-годишния Никола Киров - Делка Илинова, публикува емоционално писмо в социалните мрежи, адресирано до Нечо Цанков, обвиняем по случая със смъртта на сина ѝ.

В публикацията си Илинова поставя под съмнение твърденията, че случилото се е било "инцидент“, и отправя тежки обвинения към мъжа, който според разследването е боравил с огнестрелно оръжие по време на събирането.

"На този Великден, докато целият свят говори за живот и възкресение, аз стоя пред един гроб и се питам как се живее с кръв по ръцете“, пише тя в началото на писмото си.

Майката разказва своята гледна точка за трагичната вечер, когато Никола е бил поканен на празненство по повод раждането на второто дете на обвиняемия. По думите ѝ именно там се е стигнало до фаталния изстрел.

"Ти ги събра в дома си, за да празнувате нов живот… Покани Никола да празнувате, а му даде смърт“, пише още тя.

В текста си Делка Илинова подчертава, че обвиняемият е военен и професионално обучен да борави с оръжие, като поставя акцент върху отговорността, която според нея той носи:

"Ти не си случаен човек… Ти си снайперист - човек, чиято професия е прецизността, чието ежедневие е дисциплината и боравенето с оръжие.“

В друга част от писмото тя отправя въпроси към него за начина, по който продължава живота си след инцидента:

"Как се връщаш на работа… как, знаейки, че твоят най-точен изстрел беше в сърцето на човека, който би дал живота си за теб?“

По думите на майката, смъртта на сина ѝ е оставила дълбока празнота в семейството и близките му:

"За нас всеки празник е само напомняне за празния стол, за тишината, която ти произведе с един изстрел.“

Илинова завършва писмото си с призив за морална и духовна справедливост, заявявайки, че ще продължи да търси отговорност за случилото се.

Plovdiv24.bg припомня, че на 17 юли 2025 г. около 2 часа през нощта е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал инцидент в село Каравелово. Пристигналите на място полицейски служители установили, че на събиране по повод раждане на дете в двор на къща е бил прострелян 23-годишен мъж.

Според първоначално събраните доказателства по време на празненството Нечо Цанков, на 30 г., военнослужещ, е показвал на присъстващите въздушна пушка, като е произвел изстрел с нея и сачмата е попаднала в гърдите на пострадалия мъж, стоящ срещу него - Никола Киров. Той е и най-добрият му приятел, като е починал няколко минути по-късно.

Нечо е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като уредът е отчел положителен резултат от 1,7 промила.

Впоследствие срещу 5000 лева военният съд пусна под парична гаранция Нечо.