Новите европейски изисквания за биометричен контрол предизвикаха сериозен хаос по сухопътните граници и поставиха в капан стотици туристи, алармират от сдружението на туроператорите "Обединение бъдеще за туризма“. Автобуси с пътуващи прекарват между осем и осемнадесет часа в изтощително чакане на граничните пунктове. Сред потърпевшите има и много деца, пътуващи към летни лагери, които са принудени да пребивават при крайно тежки условия. Организацията предупреждава, че тези огромни забавяния водят до масово пропуснати нощувки, провалени туристически програми и сериозни финансови загуби за бранша.

Ситуацията е от около месец налице, тъй като се въведе задължително сканиране на отпечатъци на граждани, които не са от страни-членки на ЕС. казва пред БНР Димитър Балтов, управител на една от големите туроператорски фирми на нашия пазар, описа ситуацията:

Ситуацията е ескалирала през последния месец, тъй като на повечето пунктове липсват обособени коридори за граждани на Европейския съюз, а там, където ги има, те просто не се спазват и потоците се смесват. Критични закъснения се наблюдават по границите на България с Турция и Сърбия, както и на хърватско-сръбската граница, където времето за преминаване расте всеки ден. Изключително тежко е положението на границата между Румъния и Украйна, където липсва каквато и да е базова инфраструктура и магазини за храна и вода, а украинските деца и техните придружители са оставени без елементарни удобства в летните жеги.

Освен хуманитарна криза, блокадите по границите създават и сериозен юридически казус за транспортните фирми. Правилата в Европейския съюз изискват всеки автобус да спира за задължителна деветчасова почивка на всеки тридесет часа движение, което в момента е абсолютно невъзможно заради дългия престой в междуграничните пространства. В същото време санкциите за нарушаване на тези часове са огромни, като контролните органи вече масово отнемат и шофьорските книжки на водачите. Проблемът се усложнява и от забраната в някои държави автобусите да стоят на едно място с работещи двигатели, което лишава пътниците дори от климатик.

Бизнесът настоява за незабавна държавна намеса и вече е поискал спешни срещи с министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. Основното искане на туроператорите е незабавното обособяване на специални, строго контролирани коридори за автобуси с граждани от Европейския съюз, за да се отдели техният поток от превозните средства, подлежащи на биометричен контрол. От сдружението заявяват, че ако не се предприемат бързи мерки за облекчаване на трафика, те са в пълна готовност да сезират Европейската комисия.