Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира след изнесени в медиите данни за заплахи и натиск срещу пострадали при тежката катастрофа на бул. "Челопешко шосе“ в София. Според адвокати на част от потърпевшите близки на обвиняемите по случая се опитват да въздействат върху ранените, за да ги откажат от действия в търсене на справедливост.

Разговор с адвокат и посещение в болницата

От СДВР съобщиха, че адвокат на един от пострадалите е бил поканен на среща, на която да предостави конкретна информация за отправените заплахи към неговия клиент. Полицаи са посетили и самия пострадал в лечебното заведение, където той продължава лечението си. От вътрешното министерство посочват, че е създадена необходимата организация за пълно изясняване на фактите и обстоятелствата около сигналите.

"При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита“, заявяват от СДВР.

Сигнали за натиск чрез социални мрежи и посещения по домовете

По информация на адвокатите пострадалите са били подложени на натиск както чрез социалните мрежи, така и чрез телефонни обаждания и посещения по домовете им.

За огромно съжаление се оказва сериозен натиск срещу тях. Чрез TikTok, социалните мрежи, телефонни разговори, имаме информация, че ходят и по домовете им. В момента те много се притесняват и са ни помолили да не разпространяваме тяхната самоличност, заяви адвокатът на част от пострадалите Борис Акалиев пред Nova

По думите му заплахите идват от приближени на двамата водачи, участвали в катастрофата.

Медицински екипи сред първите на мястото

За тежките последици от инцидента разказа и медицинската сестра Ива Кацарова, чийто екип от Спешна помощ е бил сред първите, пристигнали на местопроизшествието.

По думите ѝ към мястото на катастрофата са били изпратени общо 10 линейки.

"Много е тъжно и тежко да говорим за този жесток инцидент. Когато ние отидохме, вече бяха извозени пациенти. Видяхме загиналия индиец, изхвърлен от удара в тревата. Прегледахме и шофьора на автобуса. Той беше счупил с ръцете си стъклото, за да излезе оттам“, разказа Кацарова.

Какво е състоянието на двамата шофьори

Към момента единият от двамата шофьори остава задържан в болничната си стая в УМБАЛСМ "Пирогов“.

Другият водач не е с наложена мярка за неотклонение, след като е претърпял операция в болница "Света Анна“.

Разследването на тежката катастрофа продължава, а полицията проверява и сигналите за евентуален натиск върху пострадалите и техните близки.