Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем за тежкото пътнотранспортно произшествие на "Челопешко шосе“, при което загинаха четирима души, а други петима бяха ранени. Магистратите приеха, че събраните до момента доказателства сочат, че мъжът е управлявал автомобила си със скорост от около 140 км/ч при ограничение от 60 км/ч.

На този етап съдът отбеляза, че липсват категорични изводи за провеждането на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според магистратите няма данни обвиняемият да е засякъл или ударил другия водач, нито да носи отговорност за неговите действия. Наличието на следи от синя боя по превозното средство на Филипов, без потвърждение от свидетели или експертиза, не е достатъчно основание да се приеме, че е имало съприкосновение непосредствено преди сблъсъка, като произходът на боята тепърва ще се изяснява.

Квалификация на извършеното престъпление

Наличните доказателства към момента по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Магистратите посочиха, че липсват данни за извършване на опасни маневри или хулигански прояви извън самото драстично превишение на скоростта. За това конкретно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода в диапазона от 4 до 12 години. Експеримент на мястото на катастрофата на "Челопешко шосе“ показва също така сериозни проблеми с инфраструктурата и общата видимост в участъка.

Опасност от извършване на друго престъпление

Макар съдебният състав да не установи опасност обвиняемият да се укрива, магистратите приеха, че съществува реална опасност от извършване на друго престъпление. Движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт показва грубо пренебрежение към правилата и последиците за живота на гражданите. В мотивите се посочва, че шофьорът е допускал възможността да причини тежък инцидент. Държавата вече предприема драконовски мерки срещу войната по пътищата след инцидента с 4 жертви, включващи изработване на карта на гонките и извършване на масови проверки.

Въздействие върху свидетели и състояние на втория шофьор

Като допълнителен аргумент за постоянен арест беше изтъкната възможността обвиняемият да окаже натиск върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували заедно с него. Общественият интерес в този случай надделява над личния, като първоначално задържането ще се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София. В последната си дума пред магистратите Траян Филипов заяви единствено: "Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение“. Определението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд, като евентуалното заседание е насрочено за 16 юни. Междувременно съдът отложи мярката на втория шофьор, който е в тежко състояние със счупен гръбнак.