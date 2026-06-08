Днес съдът ще разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе“, при която в петък вечер загинаха четирима души. Доказателствата по разследването потвърждават версията за умишлена гонка със скорост около 150 км/ч между два автомобила, което може да донесе на водачите им наказание от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.
Подробности около профила на шофьорите Васко и Траян и възможните им връзки с криминалния контингент разкри в ефира на "Здравей, България" журналистът Кирил Борисов. При инцидента загинаха общо четирима души – двама индийски граждани, пътували в автобуса, и двама души от участвалите в гонката автомобили.
Връзки с подземния свят и групировката на "Калашниците“
Обвиняемите шофьори Васко и Траян се познават с хората от известната група на "Калашниците“ от квартал "Ботунец“, но не са директна част от нея. Самата групировка стана известна преди година и половина с арести за сводничество след инциденти в "Студентски град“, като тези обвинения срещу тях все още са активни. Символиката на "Калашниците“, изразена в специфични татуировки и черни тениски, е популярна сред маргинализирани групи, които демонстрират скъпи автомобили и значителни финансови възможности, като се предполага, че се занимават и с лихварство. В крайните квартали мненията за тях са поляризирани – от престъпници до "добри момчета“, а според Борисов превантивни действия от страна на кварталния инспектор в Ботунец са могли да задействат сигнали нагоре по веригата преди трагедията.
Схеми с чешки шофьорски книжки за хиляди евро
В ход е проверка на прокуратурата относно доходите на двамата обвиняеми и автентичността на техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Според журналиста Кирил Борисов документите вероятно са легални, но в квартала е публична тайна, че Васко, Траян и много други използват посредници, чрез които срещу суми от 7000 до 10 000 евро се уреждат адресни регистрации и цялата процедура в чужбина. Данните сочат за съществуващи корупционни мрежи, като чешките медии вече са съобщавали за разбити подобни структури, действали от 2023 година, по които има привлечени съответно 16 и четирима обвиняеми за обслужване на клиенти от различни европейски държави.
Сергей Пройчев
преди 12 мин.
Само аз ли чета всичко или нещо става.Ами автобусът прави ляв завой пред два автомобила.Вярно те са карала много бързо и са виновни ама шофьорът на автобуса мъдурките ли си пипа та тръгва пред тях като ги вижда колко бързо карат.Или си кара като стар дападжия-аз съм голям да се блъскат ако искат.
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