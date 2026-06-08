Днес съдът ще разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе“, при която в петък вечер загинаха четирима души. Доказателствата по разследването потвърждават версията за умишлена гонка със скорост около 150 км/ч между два автомобила, което може да донесе на водачите им наказание от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

Подробности около профила на шофьорите Васко и Траян и възможните им връзки с криминалния контингент разкри в ефира на "Здравей, България" журналистът Кирил Борисов. При инцидента загинаха общо четирима души – двама индийски граждани, пътували в автобуса, и двама души от участвалите в гонката автомобили.

Връзки с подземния свят и групировката на "Калашниците“

Обвиняемите шофьори Васко и Траян се познават с хората от известната група на "Калашниците“ от квартал "Ботунец“, но не са директна част от нея. Самата групировка стана известна преди година и половина с арести за сводничество след инциденти в "Студентски град“, като тези обвинения срещу тях все още са активни. Символиката на "Калашниците“, изразена в специфични татуировки и черни тениски, е популярна сред маргинализирани групи, които демонстрират скъпи автомобили и значителни финансови възможности, като се предполага, че се занимават и с лихварство. В крайните квартали мненията за тях са поляризирани – от престъпници до "добри момчета“, а според Борисов превантивни действия от страна на кварталния инспектор в Ботунец са могли да задействат сигнали нагоре по веригата преди трагедията.

Схеми с чешки шофьорски книжки за хиляди евро

В ход е проверка на прокуратурата относно доходите на двамата обвиняеми и автентичността на техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Според журналиста Кирил Борисов документите вероятно са легални, но в квартала е публична тайна, че Васко, Траян и много други използват посредници, чрез които срещу суми от 7000 до 10 000 евро се уреждат адресни регистрации и цялата процедура в чужбина. Данните сочат за съществуващи корупционни мрежи, като чешките медии вече са съобщавали за разбити подобни структури, действали от 2023 година, по които има привлечени съответно 16 и четирима обвиняеми за обслужване на клиенти от различни европейски държави.